Оккупанты нанесли удар по киевской телебашне - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает УНН.
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“Только Путинские нацисты нанесли удар по киевской телебашне”, - написал Геращенко.
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О взрыве возле киевской телебашни и сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.
По словам очевидцев, оккупанты целились в телебашню.
Информации о возможных разрушениях пока нет.
Дополнение
Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси — собору Софии Киевской.
Кроме того, Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве.