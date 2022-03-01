Оккупанты нанесли удар по киевской телебашне - Геращенко

Цитата

“Только Путинские нацисты нанесли удар по киевской телебашне”, - написал Геращенко.

Добавим

О взрыве возле киевской телебашни и сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Также есть информация о взрывах в районе Борщаговки.

По словам очевидцев, оккупанты целились в телебашню.

Информации о возможных разрушениях пока нет.

Дополнение

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси — собору Софии Киевской.



Кроме того, Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве.