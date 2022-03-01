Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве

Цитата

“Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве”, — говориться в сообщении.

Детали

В Минобороны РФ призвали всех, кто живет рядом с ретрансляционными узлами в Киеве, покинуть свои дома.

Дополнение

Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву.

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За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.