Минобороны РФ анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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“Российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве”, — говориться в сообщении.
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В Минобороны РФ призвали всех, кто живет рядом с ретрансляционными узлами в Киеве, покинуть свои дома.
Дополнение
Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву.
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