Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Очередное преступление Путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются”, — написал Геращенко, опубликовав соответствующее видео.
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Ранее Геращенко сообщал, что Россия хочет повысить ставки после переговоров с делегацией Украины и планирует взять в кольцо Киев и Мариуполь.
Как писал УНН, несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненные.