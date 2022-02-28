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15 марта, 19:03 • 75388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118143 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111687 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106315 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91974 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91433 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву. Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Очередное преступление Путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются”, — написал Геращенко, опубликовав соответствующее видео.

Добавим

Ранее Геращенко сообщал, что Россия хочет повысить ставки после переговоров с делегацией Украины и планирует взять в кольцо Киев и Мариуполь.

Как писал УНН, несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненные.

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