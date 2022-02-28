Россия ударила баллистической ракетой “Искандер” по Киеву

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“Очередное преступление Путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются”, — написал Геращенко, опубликовав соответствующее видео.

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Ранее Геращенко сообщал, что Россия хочет повысить ставки после переговоров с делегацией Украины и планирует взять в кольцо Киев и Мариуполь.

Как писал УНН, несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненные.