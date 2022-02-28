На околиці Броварів було здійснено авіаналіт, є поранені - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені. Про це повдіомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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"Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - написав Сапожко на своїй сторінці у Facebook.
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