На окраине Броваров был осуществлен авианалет, есть раненые - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
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"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Сапожко на своей странице в Facebook.
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