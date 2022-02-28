На окраине Броваров был осуществлен авианалет, есть раненые - городской голова

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"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Сапожко на своей странице в Facebook.

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На границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.