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The Washington Post

Переговори завершились. Делегації України та РФ їдуть до столиць для консультацій - Подоляк

Переговори завершились. Делегації України та РФ їдуть до столиць для консультацій - Подоляк

Київ • УНН

 • 325067 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На кордоні з Білоруссю завершилися переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій, передає УНН.

Цитата

“Українська та російська делегація провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню та бойових дій на території України. Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення. Задля того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації до логістичних рішень, сторони їдуть до своїх столиць на консультації. І сторони обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть вже конкретну практику розвитку”, - заявив Подоляк.

Додамо

Переговори відбуваються у районі українсько-білоруського кордону. На початку переговорів до учасників звернувся міністр закордонних справ Білорусі Вадим Макей.

До складу української делегації входять: голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключовим питанням переговорів є “негайне припинення вогню та відведення військ з території України”, повідомили в Офісі Президента раніше.

Українські Національні Новини

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