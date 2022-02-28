Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 38335 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 70181 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 81845 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 84213 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 111803 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 161152 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174792 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214084 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201121 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187813 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 102819 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 35911 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 61140 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 109538 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 152224 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 152198 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 109523 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 258298 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 380733 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 635786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 78 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86944 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125509 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151152 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172136 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву

Київ • УНН

 • 614293 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Черговий злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою Іскандер по Києву. Точне місце і жертви встановлюються", - написав Геращенко, опублікувавши відповідне відео.

Додамо

Раніше Геращенко повідомляв, що Росія хоче підвищити ставки після переговорів з делегацією України і планує взяти в кільце Київ і Маріуполь.

Як писав УНН, кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт, є поранені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35