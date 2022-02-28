Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву. Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Черговий злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою Іскандер по Києву. Точне місце і жертви встановлюються", - написав Геращенко, опублікувавши відповідне відео.
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Раніше Геращенко повідомляв, що Росія хоче підвищити ставки після переговорів з делегацією України і планує взяти в кільце Київ і Маріуполь.
Як писав УНН, кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт, є поранені.