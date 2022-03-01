Ведение агрессивной войны: сообщено о подозрении десяти высокопоставленным чиновникам РФ. Среди них и Шойгу

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Киев • УНН

 • 127819 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сообщено о подозрении министру обороны и начальнику Генерального штаба РФ, главнокомандующему Нацгвардии РФ, директору Службы внешней разведки РФ, Председателю Совета федерации РФ, директору ФСБ РФ, Министру внутренних дел РФ, заместителю Председателя Совбеза РФ, Председателю Госдумы Федерального собрания РФ, Полномочному представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет УНН.

Цитата

“Мы уже начали консультации с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников во время попыток пересечения границ цивилизованных стран. Так и будет. Костьми ляжем, но арестуем. Многое у нас уже получилось за сравнительно короткое время”, — сказала Венедиктова.

Детали

Она напомнила, что Украина одержала первую значительную победу на фронте обеспечения международной справедливости за кровавый террор в России.

По ее словам, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял самое важное решение — инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине. Следующий шаг - разрешение досудебной палаты суда. После этого - открытый процесс над диктаторским режимом, который уничтожает украинское государство и зверски убивает украинцев.

Каждая ракета, пущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумам — это ваш приговор.

“И мы не надеемся только на Международный уголовный суд, хоть и работаем над сбором доказательств для него 24/7. С нами уже работают более 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков и их будет больше и больше, благодаря нашим партнерам”, — отметила Венедиктова.

Она отметила, что основное бремя расследования возлагается на национальные органы правосудия и правопорядка.

“По Состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны: министру обороны и начальнику Генерального штаба РФ, главнокомандующему Нацгвардии РФ, директору Службы внешней разведки РФ, Председателю Совета федерации РФ, директору ФСБ РФ, Министру внутренних дел РФ, заместителю Председателя Совбеза РФ, Председателю Госдумы Федерального собрания РФ, Полномочному представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Всех их объявили в розыск. В суд направляются ходатайства об их аресте”, — сообщила Венедиктова.

Венедиктова подчеркнула, что этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их прихвостней.

“Считайте: 450 депутатов Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет. Все, через кого нашу страну сейчас бомбят. Уголовное производство по Беларуси — плацдарму и пособнику вторжения тоже открыто. Вы на очереди”, — сказала Венедиктова.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.

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