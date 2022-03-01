Ведення агресивної війни: повідомлено про підозру десятьом високопосадовцям РФ. Серед них і Шойгу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 22623 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 41197 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 62104 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 90729 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 100481 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 97681 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121866 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165218 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177483 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214938 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 61305 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 79942 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 144363 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 197039 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 30005 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 197040 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 144363 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 274570 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 395612 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 649337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 17973 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92508 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130596 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155858 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176564 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ведення агресивної війни: повідомлено про підозру десятьом високопосадовцям РФ. Серед них і Шойгу

Ведення агресивної війни: повідомлено про підозру десятьом високопосадовцям РФ. Серед них і Шойгу

Київ • УНН

 • 127821 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Повідомлено про підозру міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, Голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, Міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, Голові Держдуми Федеральних зборів РФ, Повноважному представнику Президента РФ у Центральному федеральному окрузі у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише УНН.

Цитата

“Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо. Багато чого в нас вже вийшло за порівняно короткий час”, — сказала Венедіктова.

Деталі

Вона нагадала, що Україна здобула першу значну перемогу на фронті забезпечення міжнародної справедливості за кривавий терор Росії.

За її словами, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення — ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок — дозвіл Досудової палати суду. Після цього — відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить українську державу і звірськи вбиває українців.

Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам — це ваш вирок.

“І ми не сподіваємось лише на Міжнародний кримінальний суд, хоч і працюємо над збором доказів для нього 24/7. З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам”, — зазначила Венедіктова.

Вона наголосила, що основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку.

“Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни: міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, Голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, Міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, Голові Держдуми Федеральних зборів РФ, Повноважному представнику Президента РФ у Центральному федеральному окрузі Усіх їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт”, — повідомила Венедіктова.

Венедіктова наголосила, що цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак.

“Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять. Кримінальне провадження по Білорусі — плацдарму і пособнику вторгнення теж відкрите. Ви на черзі”, — сказала Венедіктова.

Доповнення

За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68