Ведення агресивної війни: повідомлено про підозру десятьом високопосадовцям РФ. Серед них і Шойгу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Повідомлено про підозру міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, Голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, Міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, Голові Держдуми Федеральних зборів РФ, Повноважному представнику Президента РФ у Центральному федеральному окрузі у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, пише УНН.
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“Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо. Багато чого в нас вже вийшло за порівняно короткий час”, — сказала Венедіктова.
Деталі
Вона нагадала, що Україна здобула першу значну перемогу на фронті забезпечення міжнародної справедливості за кривавий терор Росії.
За її словами, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення — ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок — дозвіл Досудової палати суду. Після цього — відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить українську державу і звірськи вбиває українців.
Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам — це ваш вирок.
“І ми не сподіваємось лише на Міжнародний кримінальний суд, хоч і працюємо над збором доказів для нього 24/7. З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам”, — зазначила Венедіктова.
Вона наголосила, що основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку.
“Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни: міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, Голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, Міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, Голові Держдуми Федеральних зборів РФ, Повноважному представнику Президента РФ у Центральному федеральному окрузі Усіх їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт”, — повідомила Венедіктова.
Венедіктова наголосила, що цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак.
“Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять. Кримінальне провадження по Білорусі — плацдарму і пособнику вторгнення теж відкрите. Ви на черзі”, — сказала Венедіктова.
Доповнення
За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.