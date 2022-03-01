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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: в ООН назвали кількість жертв серед цивільного населення України

Вторгнення РФ: в ООН назвали кількість жертв серед цивільного населення України

Київ • УНН

 • 222934 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих. Про це йдеться у заяві представника верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел від 1 березня, пише УНН.

Цитата

"З ранку 24 лютого до опівночі вчорашнього дня (28 лютого – ред.) наше Управління зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення, зокрема 136 мирних жителів убито (13 дітей) та 400 мирних жителів поранено (26 дітей)", - ідеться у повідомленні Троссел.

Деталі

Повідомили, що більшість втрат серед цивільних спричинена застосуванням вибухової зброї з великою площею поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також удари з повітря. Це тільки ті втрати, які в УВКПЛ змогли перевірити ще раз. Як зазначили, реальні втрати, ймовірно, набагато більші.

"Ми наголошуємо на нагальній необхідності негайного припинення бойових дій", - ідеться у заяві представника.

Раніше

Як писав УНН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї на минулому тижні закликав негайно припинити бойові дії на території України.

Українські Національні Новини

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