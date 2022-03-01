Вторгнення РФ: в ООН назвали кількість жертв серед цивільного населення України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих. Про це йдеться у заяві представника верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел від 1 березня, пише УНН.
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"З ранку 24 лютого до опівночі вчорашнього дня (28 лютого – ред.) наше Управління зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення, зокрема 136 мирних жителів убито (13 дітей) та 400 мирних жителів поранено (26 дітей)", - ідеться у повідомленні Троссел.
Деталі
Повідомили, що більшість втрат серед цивільних спричинена застосуванням вибухової зброї з великою площею поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також удари з повітря. Це тільки ті втрати, які в УВКПЛ змогли перевірити ще раз. Як зазначили, реальні втрати, ймовірно, набагато більші.
"Ми наголошуємо на нагальній необхідності негайного припинення бойових дій", - ідеться у заяві представника.
Раніше
Як писав УНН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на екстреному засіданні Генасамблеї на минулому тижні закликав негайно припинити бойові дії на території України.