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Вторжение РФ: в ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. За неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших. Об этом говорится в заявлении вредставителя верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл от 1 марта, пишет УНН.

Цитата

"С утра 24 февраля до полуночи вчерашнего дня (28 февраля – ред.) наше управление зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения, в т.ч. 136 мирных жителей убиты (13 детей) и 400 мирных жителей ранены (26 детей)", - говорится в сообщении Троссел.

Детали

Сообщили, что большинство потерь среди гражданских произошли из-за применения взрывчатого оружия с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также удары с воздуха. Это только те потери, которые в УВКПЧ смогли перепроверить. Как отметили, реальных потерь, вероятно, намного больше.

"Мы подчеркиваем настоятельную необходимость немедленного прекращения боевых действий", - говорится в заявлении представителя.

Ранее

Как писал УНН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на экстренном заседании Генассамблеи на прошлой неделе призвал немедленно прекратить боевые действия на территории Украины.

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