Міноборони РФ анонсувало удари по об'єктах СБУ в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Міноборони РФ заявили, що російські військові завдадуть ударів по об'єктах СБУ і 72-го Головного центру психологічних спецоперацій у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"Російські військові завдадуть ударів по об'єктах СБУ і 72-го Головного центру ПСО в Києві", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Міноборони РФ закликали всіх, хто живе поруч з ретрансляційними вузлами в Києві, покинути свої будинки.
Доповнення
Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву.
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