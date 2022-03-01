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Міноборони РФ анонсувало удари по об'єктах СБУ в Києві

Міноборони РФ анонсувало удари по об'єктах СБУ в Києві

Київ • УНН

 • 452635 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Міноборони РФ заявили, що російські військові завдадуть ударів по об'єктах СБУ і 72-го Головного центру психологічних спецоперацій у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Російські військові завдадуть ударів по об'єктах СБУ і 72-го Головного центру ПСО в Києві", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У Міноборони РФ закликали всіх, хто живе поруч з ретрансляційними вузлами в Києві, покинути свої будинки.

Доповнення

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву.

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За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України в результаті нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.

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