Российские оккупанты обстреляли Бабий Яр

Цитата

"Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти нелюди убивают жертв Холокоста во второй раз! Мы точно знаем, чего хотим. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любимую Украину", — написал Ермак.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что обстрел Бабьего Яра свидетельствует о сходстве Путина и Гитлера.

"Оккупанты, обстреливая киевскую телебашню, стреляют и в Бабий Яр – место, где увековечена память расстрелянным жертвам нацистского режима. Еще одно доказательство, что Путин и Гитлер – то же самое!" – написал нардеп.

Напомним

Российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне.

Телеканалы временно недоступны, вскоре подсоединят резервное вещание части каналов.