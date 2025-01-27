Тепло, як наприкінці березня: погода у Києві встановила два рекорди в один день

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У Києві 26 січня зафіксовано два температурні рекорди - максимальна температура досягла 7,4°С. Середньодобова температура склала 4,7°С, що на 9,7°С вище норми.

У Києві 26 січня зафіксовано два температурні рекорди - максимальна температура досягла 7,4°С, а середньодобова температура - 4,7°С, що на 9,7°С вище кліматичної норми, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції установи, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. В обсерваторії повідомили, що це перші температурні рекорди 2025 року у столиці.

Максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і сягнула 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня", - вказали в обсерваторії.

Аномальне тепло в Україні: прогноз погоди на сьогодні27.01.25, 08:23 • 57902 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
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