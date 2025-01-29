Снижение температуры и мокрый снег - какой будет погода в Украине в феврале
Киев • УНН
В начале февраля в Украине ожидается похолодание с температурой ночью от -3° до -8°. Прогнозируется мокрый снег в южных, центральных и восточных областях 3 февраля.
В первые дни февраля в Украине ожидается снижение температуры. Воздух на большую часть территории страны будет поступать с северо-запада, что приведет к похолоданию. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга, пишет УНН.
Детали
"Если говорить за весь февраль, по прогнозам наших синоптиков и специалистов из Института Гидрометеорологии, то средняя месячная температура в феврале будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, и это все равно на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Но по поводу первой декады, первых дней, мы ожидаем снижения температурных показателей",-отметила пресс-секретарь.
По словам Птухи, морозы ожидаются как раз таки в первые дни февраля, особенно в ночные часы, в пределах 3-8 градусов мороза. Днем температура тоже может опускаться до минусов, впрочем в целом будет около 0 градусов.
Также, как отметила пресс-секретарь, 3 февраля в южных, частично центральных и восточных областях, возможно и в северо-западных частях может быть мокрый снег.
Напомним
В конце января в Украине прогнозируется пик тепла с температурой до +17° в некоторых регионах. С 31 января ожидается снижение температуры и появление осадков.