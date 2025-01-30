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В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что советуют делать жителям столицы

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В столице зафиксировано повышение концентрации пыли из-за неблагоприятных метеоусловий и низкой скорости ветра. Рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

В Киеве зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице, сообщили в КГГА в четверг, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 12:30 30 30 января в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха», - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Как указано, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности называют метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Снижение температуры и мокрый снег - какой будет погода в Украине в феврале29.01.25, 13:18 • 20556 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевЗдоровье
kievКиев

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