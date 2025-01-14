Новий метод уловлювання CO2 з повітря розробили в Університеті Цинциннаті

Дотепер уловлювання та спроби нейтралізації вуглецю були зосереджені переважно на спробах видалення парникових газів з викидів електростанцій та галузей промисловості.

Передає УНН із посиланням на Tech Xplore.

Деталі

Інженери-хіміки розробили ефективний спосіб вилучення вуглецю безпосередньо з атмосфери. В Університеті Цинциннаті розробили систему видалення з повітря вуглекислого газу з концентрацією близько 420 частин на мільйон. Вказується, що процес хоча й непростий, однак багатообіцяючий та може бути розгорнутий практично будь-де.

Довідково

Професор Університету Цинциннаті Джу-Юп Лі пояснює, що "золоте руно" уловлювання вуглецю - це витягування вуглекислого газу безпосередньо з атмосфери. Це доволі складно. Досі уловлювання вуглецю було здебільшого зосереджене на усуненні парникових газів біля їхнього джерела, наприклад, викидів електростанцій, нафтопереробних заводів, бетонних заводів та інших галузей промисловості.

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері дуже низька. Це все одно, що намагатися винести жменю червоних м'ячиків для пінг-понгу з футбольного стадіону, повного білих м'ячиків - сказав він.

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Лі та його учні розробили багатообіцяючу систему видалення з повітря, яка використовує електрику для відділення вуглекислого газу. Систему вдалося вдосконалити, використовуючи гарячу воду замість електрики чи пари, - це робить її більш енергоефективною, ніж інші системи уловлювання вуглецю.

Таким чином, вона досить надійна, щоб витримати тисячі циклів. - запевняють фахівці.

Команда Лі розширила проект в одній із високих інженерних лабораторій Каліфорнійського університету, де студенти працюють над двигунами та іншими великими промисловими проектами. Там є камера навколишнього середовища з контрольованим кліматом, що дозволяє проводити більш масштабні експерименти.

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Дослідники побудували каністру розміром з людину, яка знову забирає повітря ззовні будівлі. В закритому приміщенні можна контролювати температуру, вологість і швидкість вітру. При цьому дослідники використовують стільникові блоки розміром з буханець хліба.

Я вважаю, що це чудовий проект. Ми робимо кілька реальних програм, які можуть допомогти навколишньому середовищу - каже Соумітра Пайра, докторант Каліфорнійського університету.

Професор Лі стверджує, що його технологія вже довела, що "зменшує тепло, необхідне для десорбції, на 50%".

Він впевнений, що подібна система може відіграти важливу роль у боротьбі зі зміною клімату, оскільки очікується, що в найближчі роки попит на електроенергію зросте.

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