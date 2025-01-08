ЄС стурбований: Трамп може знову вивести США з Паризької кліматичної угоди
Київ • УНН
Перехідна команда Трампа готує розпорядження про вихід США з глобальної кліматичної угоди. ЄС попереджає, що це може завдати серйозного удару по світових зусиллях у боротьбі зі зміною клімату.
Глобальні зусилля з боротьби зі зміною клімату можуть зазнати серйозного удару, якщо президент США Дональд Трамп знову вийде з Паризької угоди.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Перехідна команда Трампа підготувала розпорядження про вихід Сполучених Штатів — другого за величиною забруднювача у світі після Китаю — з головної глобальної угоди про зміну клімату.
Паризька угода є центральним елементом кліматичних переговорів Організації Об'єднаних Націй, в яких майже 200 країн обговорюють кроки зі скорочення викидів та фінансування цих зусиль.
США відіграють центральну роль у переговорах, тому у ЄС попереджають, що рішення США може стати вагомим "ударом" по боротьбі зі зміною клімату.
Вопке Хьокстра, комісар Нідерландів, відповідальний за клімат, заявив, що ЄС буде "конструктивно взаємодіяти" з новою адміністрацією США з питань, включаючи зміну клімату. Посадовець зазначив, що Комісія звертається до контактів із США по всьому політичному спектру.
"Очевидно, що я прагнутиму переконатися, що наші американські друзі, наскільки це можливо, фактично залишаються на борту та працюють над цим разом з нами", - повідомив Хьокстра.
Через проблему "потенційного вакууму" США, ЄС може пропустити лютневий дедлайн, коли всі країни повинні надіслати нові національні кліматичні плани до ООН.
Нагадаємо
На кліматичній конференції ООН COP29 Україна зобов'язалась скоротити викиди на 65% до 2030 року. План передбачає інвестиції у 78 млрд доларів та збільшення частки відновлюваної енергетики до 27%.
США можуть вийти з Паризької кліматичної угоди: що це означає для світу08.01.25, 07:39 • 22491 перегляд