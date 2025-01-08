ЕС обеспокоен: Трамп может снова вывести США из Парижского климатического соглашения
Киев • УНН
Переходная команда Трампа готовит распоряжение о выходе США из глобального климатического соглашения. ЕС предупреждает, что это может нанести серьезный удар по мировым усилиям в борьбе с изменением климата.
Глобальные усилия по борьбе с изменением климата могут понести серьезный удар, если президент США Дональд Трамп снова выйдет из Парижского соглашения.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Переходная команда Трампа подготовила распоряжение о выходе Соединенных Штатов - второго по величине загрязнителя в мире после Китая - из главного глобального соглашения об изменении климата.
Парижское соглашение является центральным элементом климатических переговоров Организации Объединенных Наций, в которых почти 200 стран обсуждают шаги по сокращению выбросов и финансирование этих усилий.
США играют центральную роль в переговорах, поэтому в ЕС предупреждают, что решение США может стать весомым «ударом» по борьбе с изменением климата.
Вопке Хёкстра, комиссар Нидерландов, ответственный за климат, заявил, что ЕС будет «конструктивно взаимодействовать» с новой администрацией США по вопросам, включая изменение климата. Чиновник отметил, что Комиссия обращается к контактам с США по всему политическому спектру.
«Очевидно, что я буду стремиться убедиться, что наши американские друзья, насколько это возможно, фактически остаются на борту и работают над этим вместе с нами», - сообщил Хёкстра.
Из-за проблемы «потенциального вакуума» США, ЕС может пропустить февральский дедлайн, когда все страны должны прислать новые национальные климатические планы в ООН.
Напомним,
На климатической конференции ООН COP29 Украина обязалась сократить выбросы на 65% к 2030 году. План предусматривает инвестиции в 78 млрд долларов и увеличение доли возобновляемой энергетики до 27%.
США могут выйти из Парижского климатического соглашения: что это значит для мира8 янв. 2025, 05:39 • 17177 просмотров