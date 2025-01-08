США могут выйти из Парижского климатического соглашения: что это значит для мира

Планы новоизбранного президента США Дональда Трампа снова вывести страну из Парижского соглашения по изменению климата могут нанести серьезный удар по международным усилиям в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники из переходной команды Трампа, уже подготовлены исполнительные распоряжения для выхода Соединенных Штатов из соглашения, являющегося основной платформой для глобальных действий в этой сфере.

США, которые занимают второе место среди крупнейших загрязнителей планеты после Китая, могут значительно ослабить коллективные усилия по уменьшению выбросов парниковых газов, если окончательно выйдут из этого международного соглашения. Этот шаг станет серьезным вызовом для глобального сообщества, пытающегося справиться с климатическими изменениями.

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