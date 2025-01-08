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США могут выйти из Парижского климатического соглашения: что это значит для мира

США могут выйти из Парижского климатического соглашения: что это значит для мира

Киев  •  УНН

 • 1694 просмотра

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Трамп готовит распоряжение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Это может существенно ослабить глобальные усилия в борьбе с изменением климата, поскольку США являются вторым крупнейшим загрязнителем планеты.

Планы новоизбранного президента США Дональда Трампа снова вывести страну из Парижского соглашения по изменению климата могут нанести серьезный удар по международным усилиям в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщают источники из переходной команды Трампа, уже подготовлены исполнительные распоряжения для выхода Соединенных Штатов из соглашения, являющегося основной платформой для глобальных действий в этой сфере. 

США, которые занимают второе место среди крупнейших загрязнителей планеты после Китая, могут значительно ослабить коллективные усилия по уменьшению выбросов парниковых газов, если окончательно выйдут из этого международного соглашения. Этот шаг станет серьезным вызовом для глобального сообщества, пытающегося справиться с климатическими изменениями.

Глобальное соглашение о пластике: почему нефтяные страны не блокируют ограничения производства30 нояб. 2024, 23:18 • 17997 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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