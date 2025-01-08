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США можуть вийти з Паризької кліматичної угоди: що це означає для світу

Київ • УНН

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Трамп готує розпорядження про вихід США з Паризької угоди щодо клімату. Це може суттєво послабити глобальні зусилля у боротьбі зі зміною клімату, оскільки США є другим найбільшим забруднювачем планети.

Плани новообраного президента США Дональда Трампа знову вивести країну з Паризької угоди щодо зміну клімату можуть завдати серйозного удару по міжнародним зусиллям у боротьбі зі зміною клімату. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела з перехідної команди Трампа, вже підготовлені виконавчі розпорядження для виходу Сполучених Штатів з угоди, що є основною платформою для глобальних дій у цій сфері. 

США, які займають друге місце серед найбільших забруднювачів планети після Китаю, можуть значно послабити колективні зусилля для зменшення викидів парникових газів, якщо остаточно вийдуть із цієї міжнародної угоди. Цей крок стане серйозним викликом для глобальної спільноти, що намагається впоратися з кліматичними змінами.

Глобальна угода про пластик: чому нафтові країни не блокують обмеження виробництва01.12.24, 01:18 • 18520 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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