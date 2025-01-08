США можуть вийти з Паризької кліматичної угоди: що це означає для світу

Плани новообраного президента США Дональда Трампа знову вивести країну з Паризької угоди щодо зміну клімату можуть завдати серйозного удару по міжнародним зусиллям у боротьбі зі зміною клімату. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як повідомляють джерела з перехідної команди Трампа, вже підготовлені виконавчі розпорядження для виходу Сполучених Штатів з угоди, що є основною платформою для глобальних дій у цій сфері.

США, які займають друге місце серед найбільших забруднювачів планети після Китаю, можуть значно послабити колективні зусилля для зменшення викидів парникових газів, якщо остаточно вийдуть із цієї міжнародної угоди. Цей крок стане серйозним викликом для глобальної спільноти, що намагається впоратися з кліматичними змінами.

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