На шляху до екологічно чистого водню: вчені створили унікальний каталізатор, що самовдосконалюється під час роботи

Новий матеріал, що складається з нанорозмірних кластерів рутенію (Ru), які реагують каталізують розщеплення аміаку на водень і азот. Зазначається, що це важливий крок у дослідженнях на шляху до екологічно чистого виробництва водню.

Передає УНН із посиланням на University of Nottingham та Chemical Science.

Дослідницька група Школи хімії Ноттінгемського університету у співпраці з Бірмінгемським і Кардіффським університетами розробили каталізатор для генерації водню з аміаку. Йдеться про новий матеріал, що складається з нанорозмірних кластерів рутенію (Ru), закріплених на графітизованому вуглеці. Ці нанокластери Ru реагують з молекулами аміаку, каталізуючи розщеплення аміаку на водень і азот.

Зазначається, що аміак є перспективним енергоносієм з нульовим вмістом вуглецю, тому винахід може сприяти розвитку сталої нової економіки в найближчому майбутньому. Але в цьому сенсі також завершити пошук швидких та енергоефективних методів розщеплення аміаку на водень (H2) та азот (N2).

Довідково

Дезактивація каталізатора є поширеною, але рідко коли каталізатор стає більш активним під час використання. Відповідно вирішальним значенням для розробки наступного покоління каталізаторів є розуміння що саме, на атомному рівні, стоїть за змінами в активності каталізатора,

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Доктор Хесум Алвес Фернандес, доцент Школи хімії Ноттінгемського університету: "

Традиційні каталізатори складаються з наночастинок, більшість атомів яких недоступні для реакцій. Наш підхід починається з окремих атомів, які самозбираються в кластери потрібного розміру. Ми можемо зупинити ріст кластерів, коли їхня площа досягає 2-3 нм2, гарантуючи, що більшість атомів залишаються на поверхні і доступні для хімічних реакцій. У цій роботі ми використали цей підхід для вирощування нанокластерів рутенію з атомів безпосередньо у вуглецевій підкладці