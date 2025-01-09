На пути к экологически чистому водороду: ученые создали уникальный катализатор, который самосовершенствуется во время работы

Новый материал, состоящий из наноразмерных кластеров рутения (Ru), которые реагируют катализируют расщепление аммиака на водород и азот. Отмечается, что это важный шаг в исследованиях на пути к экологически чистому производству водорода.

Передает УНН со ссылкой на University of Nottingham и Chemical Science.

Исследовательская группа Школы химии Ноттингемского университета в сотрудничестве с Бирмингемским и Кардиффским университетами разработали катализатор для генерации водорода из аммиака. Речь идет о новом материале, состоящем из наноразмерных кластеров рутения (Ru), закрепленных на графитизированном углероде. Эти нанокластеры Ru реагируют с молекулами аммиака, катализируя расщепление аммиака на водород и азот.

Отмечается, что аммиак является перспективным энергоносителем с нулевым содержанием углерода, поэтому изобретение может способствовать развитию устойчивой новой экономики в ближайшем будущем. Но в этом смысле также завершить поиск быстрых и энергоэффективных методов расщепления аммиака на водород (H2) и азот (N2).

Справочно

Дезактивация катализатора является распространенной, но редко когда катализатор становится более активным во время использования. Соответственно решающим значением для разработки следующего поколения катализаторов является понимание что именно, на атомном уровне, стоит за изменениями в активности катализатора,

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Доктор Хесум Алвес Фернандес, доцент Школы химии Ноттингемского университета: »

Традиционные катализаторы состоят из наночастиц, большинство атомов которых недоступны для реакций. Наш подход начинается с отдельных атомов, которые самособираются в кластеры нужного размера. Мы можем остановить рост кластеров, когда их площадь достигает 2-3 нм2, гарантируя, что большинство атомов остаются на поверхности и доступны для химических реакций. В этой работе мы использовали этот подход для выращивания нанокластеров рутения из атомов непосредственно в углеродной подложке

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Доктор Ифан Чен, научный сотрудник Школы химии Ноттингемского университета, сказал:

Мы были удивлены, обнаружив, что активность нанокластеров Ru на углероде фактически возрастает со временем, что противоречит процессам дезактивации, которые обычно происходят для катализаторов во время их использования.

Профессор Андрей Хлобыстов из химической школы Ноттингемского университета сказал: