Новый метод улавливания CO2 из воздуха разработали в Университете Цинциннати

До сих пор улавливание и попытки нейтрализации углерода были сосредоточены преимущественно на попытках удаления парниковых газов из выбросов электростанций и отраслей промышленности.

Передает УНН со ссылкой на Tech Xplore.

Детали

Инженеры-химики разработали эффективный способ извлечения углерода непосредственно из атмосферы. В Университете Цинциннати разработали систему удаления из воздуха углекислого газа с концентрацией около 420 частей на миллион. Указывается, что процесс хотя и непростой, однако многообещающий и может быть развернут практически где угодно.

Справочно

Профессор Университета Цинциннати Джу-Юп Ли объясняет, что "золотое руно" улавливания углерода - это извлечение углекислого газа непосредственно из атмосферы. Это довольно сложно.

Концентрация углекислого газа в атмосфере очень низкая. Это все равно, что пытаться вынести горсть красных мячиков для пинг-понга с футбольного стадиона, полного белых мячиков - сказал он.

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Ли и его ученики разработали многообещающую систему удаления из воздуха, которая использует электричество для отделения углекислого газа. Систему удалось усовершенствовать, используя горячую воду вместо электричества или пара, - это делает ее более энергоэффективной, чем другие системы улавливания углерода.

Таким образом, она достаточно надежна, чтобы выдержать тысячи циклов - уверяют специалисты.

Команда Ли расширила проект в одной из высоких инженерных лабораторий Калифорнийского университета, где студенты работают над двигателями и другими крупными промышленными проектами. Там есть камера окружающей среды с контролируемым климатом, что позволяет проводить более масштабные эксперименты.

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Исследователи построили канистру размером с человека, которая снова забирает воздух извне здания. В закрытом помещении можно контролировать температуру, влажность и скорость ветра. При этом исследователи используют сотовые блоки размером с буханку хлеба.

Я считаю, что это отличный проект. Мы делаем несколько реальных программ, которые могут помочь окружающей среде - говорит Соумитра Пайра, докторант Калифорнийского университета.

Профессор Ли утверждает, что его технология уже доказала, что "уменьшает тепло, необходимое для десорбции, на 50%".

Он уверен, что подобная система может сыграть важную роль в борьбе с изменением климата, поскольку ожидается, что в ближайшие годы спрос на электроэнергию возрастет.

Напомним,

Глобальные усилия по борьбе с изменением климатв могут понести серьезный удар, если президент США Дональд Трамп снова выйдет из Парижского соглашения.

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