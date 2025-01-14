Стратегический инвестиционный совет утвердил 92 проекта восстановления Украины на 2025 год
Киев • УНН
В Украине начал работу Стратегический инвестиционный совет, который утвердил портфель из 787 проектов. На 2025 год отобрано 92 проекта в сферах социальной защиты, инфраструктуры и разминирования.
В 2024 году начал работу Стратегический инвестиционный совет, который утвердил Единый портфель публичных инвестиций - 787 проектов, из которых 92 проекта отобрали на этот год. В частности, приоритетными направлениями восстановления в этом году определили социальную сферу, восстановление инфраструктуры, а также разминирование и гражданскую защиту. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
"С бюджетными вопросами в центре внимания - восстановление. Украина активно внедряет реформу управления публичными инвестициями. В 2024 году начал работу Стратегический инвестиционный совет, который утвердил Единый портфель публичных инвестиций - 787 проектов, из которых 92 проекта отобрали на этот год", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что стратегический совет утвердил приоритетные направления восстановления в этом году:
социальная сфера, где в фокусе восстановление жилья, образование и наука, здравоохранение, прежде всего речь идет об укрытии в школах, больницах и тому подобное. Это социальная защита и средства существования для украинцев;
восстановление инфраструктуры: энергетика, в частности защита энергообъектов, транспорт, водоснабжение и водоотвод;
сквозные сектора как разминирование, реагирование на чрезвычайные ситуации и гражданская защита, в частности большие укрытия по "финской модели".
"Одним из наших приоритетов остается поддержка частного сектора. Мы инвестируем в развитие МСБ. Рассчитываем на финансовую помощь наших партнеров для усиления соответствующих правительственных программ. Все эти меры позволят создать безопасные условия, новые рабочие места и способствовать развитию экономики, что также станет важной предпосылкой для возвращения украинцев", - добавил Шмыгаль.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Речь шла об укреплении безопасности, глобальных событиях и подготовке к нынешней Конференции по восстановлению Украины.