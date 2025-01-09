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Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Київ • УНН

 • 32974 перегляди

Президент України провів переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні після зустрічі "Рамштайн". Сторони обговорили питання безпеки та підготовку до конференції з відновлення України в Римі.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної Конференції з відновлення України, передає УНН.

Одразу після зустрічі у форматі "Рамштайн" я прибув до Італії, де провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Серед ключових тем нашої розмови — зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 

- повідомив Зеленський.

Президент України подякував Італії та італійському народові за їхню непохитну підтримку.

"Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", - резюмував він.

Байден скасував візит до Італії, де мав зустрітися із Зеленським - ЗМІ09.01.25, 18:41 • 31268 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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