Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної Конференції з відновлення України, передає УНН.

Одразу після зустрічі у форматі "Рамштайн" я прибув до Італії, де провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Серед ключових тем нашої розмови — зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі