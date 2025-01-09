Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Речь шла о укреплении безопасности, глобальных событиях и подготовке к нынешней Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.

Сразу после встречи в формате "Рамштайн" я прибыл в Италию, где провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме