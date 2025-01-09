Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме
Киев • УНН
Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони после встречи "Рамштайн". Стороны обсудили вопросы безопасности и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Риме.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Речь шла о укреплении безопасности, глобальных событиях и подготовке к нынешней Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.
Сразу после встречи в формате "Рамштайн" я прибыл в Италию, где провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме
Президент Украины поблагодарил Италию и итальянский народ за их непоколебимую поддержку.
"Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", - резюмировал он.
Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 18026 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.