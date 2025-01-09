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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме

Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме

Киев  •  УНН

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Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони после встречи "Рамштайн". Стороны обсудили вопросы безопасности и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Риме.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Речь шла о укреплении безопасности, глобальных событиях и подготовке к нынешней Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.

Сразу после встречи в формате "Рамштайн" я прибыл в Италию, где провел переговоры с Председателем Совета министров Джорджей Мелони. Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 

- сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Италию и итальянский народ за их непоколебимую поддержку.

"Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", - резюмировал он.

Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 18026 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика

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