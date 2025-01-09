Зеленський прибув до Італії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомляв УНН, Президент України має зустрітися з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Завтра президент України також зустрінеться з президентом Італії Серджо Матареллою.
На завтра, 10 січня, у Зеленського о 10:00 (11:00 за Києвом) запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Байден скасував візит до Італії, де мав зустрітися із Зеленським - ЗМІ09.01.25, 18:41 • 31268 переглядiв