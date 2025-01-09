Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомляв УНН, Президент України має зустрітися з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Завтра президент України також зустрінеться з президентом Італії Серджо Матареллою.

На завтра, 10 січня, у Зеленського о 10:00 (11:00 за Києвом) запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

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