Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщал УНН, Президент Украины должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони. Завтра президент Украины также встретится с президентом Италии Серджо Матареллой.

На завтра, 10 января, у Зеленского в 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

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