Зеленский прибыл в Италию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщал УНН, Президент Украины должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони. Завтра президент Украины также встретится с президентом Италии Серджо Матареллой.
На завтра, 10 января, у Зеленского в 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.
Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 12079 просмотров