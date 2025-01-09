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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
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Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

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Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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Зеленский прибыл в Италию

Зеленский прибыл в Италию

Киев  •  УНН

 • 7287 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщал УНН, Президент Украины должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони. Завтра президент Украины также встретится с президентом Италии Серджо Матареллой.

На завтра, 10 января, у Зеленского в 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ09.01.25, 18:41 • 12079 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
italiyaИталия
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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