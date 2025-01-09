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Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ

Байден отменил визит в Италию, где должен был встретиться с Зеленским - СМИ

Киев  •  УНН

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Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Рим из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Отменены встречи с Папой Римским, премьер-министром Италии и президентом Украины Зеленским.

Президент США Джо Байден в последний момент отменил свой визиты в Италию, где должен был провести ряд встреч в том числе заключительную с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной отмены визита являются лесные пожары в США, сообщает Sky News, передает УНН.

"Джо Байден отменил последнюю запланированную зарубежную поездку во время своего президентства - за несколько часов до отъезда - из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Президент должен был отправиться в Рим и Ватикан через несколько часов после выступления на похоронах Джимми Картера в Вашингтоне сегодня днем, но теперь останется в Вашингтоне, чтобы следить за реакцией на яростные пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Байдена были запланированы переговоры с Папой Римским, премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а также заключительная личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.

Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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