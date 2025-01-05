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Шестиденна церемонія прощання з Джиммі Картером почалася: жалобні заходи відбуватимуться до 9 січня

Київ • УНН

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У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.

В американському штаті Джорджія розпочався шестиденний похорон на честь нещодавно померлого колишнього президента Джиммі Картера.

Передає УНН із посиланням на La Republica.

Церемонії розпочалися в Джорджії, де була відкрита державна похоронна каплиця, що дала старт 48-годинному похорону на державному рівні.

Похоронна процесія проїхала через Плейнс, зробивши коротку зупинку біля будинку його дитинства. Потім вона попрямувала до Капітолію штату Джорджія

Громадяни, які зібралися на узбіччі дороги під час похоронної процесії високо оцінили скромність колишнього президента.

Він був людиною, яка не хизувалася, він був дуже звичайною людиною

- сказав 71-річний Вільям Браун в інтерв'ю інформаційному агентству AFP.

Труна з тілом Картера буде лежати у столиці Джорджії Атланті до вівторка.

Урочистості завершаться 9 січня державним похороном у Вашингтоні та приватним похованням у рідному місті Картера - Плейнс. Прощальну промову виголосить президент Джо Байден, який залишає посаду. Очікується, що серед гостей будуть усі чотири нинішні президенти США: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама і Дональд Трамп.

Президент Джо Байден, як і Картер, демократ, розпорядився приспустити 30-денний траур - це також означає, що прапори будуть приспущені в день приведення до присяги його Дональда Трампа.

Нагадаємо

39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.

Чинний президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп вшанували пам'ять Джиммі Картера. Байден оголосив день жалоби, а Трамп відзначив внесок покійного у розвиток країни.

Зеленський висловив співчуття з приводу смерті експрезидента США Джиммі Картера 30.12.24, 08:06 • 86855 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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