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Шестидневная церемония прощания с Джимми Картером началась: траурные мероприятия будут проходить до 9 января

Шестидневная церемония прощания с Джимми Картером началась: траурные мероприятия будут проходить до 9 января

Киев  •  УНН

 • 3582 просмотра

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В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.

В американском штате Джорджия начались шестидневные похороны в честь недавно умершего бывшего президента Джимми Картера.

Передает УНН со ссылкой на La Republica.

Церемонии начались в Джорджии, где была открыта государственная похоронная часовня, давшая старт 48-часовому похоронам на государственном уровне.

Похоронная процессия проехала через Плейнс, сделав короткую остановку возле дома его детства. Затем она направилась к Капитолию штата Джорджия

Граждане, собравшиеся на обочине дороги во время похоронной процессии высоко оценили скромность бывшего президента.

Он был человеком, который не хвастался, он был очень обычным человеком

- сказал 71-летний Уильям Браун в интервью информационному агентству AFP.

Гроб с телом Картера будет лежать в столице Джорджии Атланте до вторника.

Торжества завершатся 9 января государственными похоронами в Вашингтоне и частным захоронением в родном городе Картера - Плейнс. Прощальную речь произнесет президент Джо Байден, который покидает пост. Ожидается, что среди гостей будут все четыре нынешних президента США: Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп.

Президент Джо Байден, как и Картер, демократ, распорядился приспустить 30-дневный траур - это также означает, что флаги будут приспущены в день приведения к присяге его Дональда Трампа.

Напомним,

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп почтили память Джимми Картера. Байден объявил день траура, а Трамп отметил вклад покойного в развитие страны.

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера30 дек. 2024, 06:06 • 86419 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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