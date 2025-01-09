Байден скасував візит до Італії, де мав зустрітися із Зеленським - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Джо Байден відмінив заплановану поїздку до Риму через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Скасовано зустрічі з Папою Римським, прем'єр-міністром Італії та президентом України Зеленським.
Президент США Джо Байден в останню мить скасував свій візити до Італії, де мав провести низку зустрічей в тому числі заключну із Президентом України Володимиром Зеленським. Причиною скасування візиту є лісові пожежі у США, повідомляє Sky News, передає УНН.
"Джо Байден скасував останню заплановану закордонну поїздку під час свого президентства - за кілька годин до від'їзду - через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Президент мав вирушити до Риму та Ватикану через кілька годин після виступу на похоронах Джиммі Картера у Вашингтоні сьогодні вдень, але тепер залишиться у Вашингтоні, щоб стежити за реакцією на люті пожежі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Байдена були заплановані переговори з Папою Римським, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, а також заключна особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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