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Стратегічна інвестиційна рада затвердила 92 проєкти відновлення України на 2025 рік

Стратегічна інвестиційна рада затвердила 92 проєкти відновлення України на 2025 рік

Київ • УНН

 • 43615 перегляди

В Україні розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила портфель з 787 проєктів. На 2025 рік відібрано 92 проєкти у сферах соціального захисту, інфраструктури та розмінування.

У 2024 році розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила Єдиний портфель публічних інвестицій - 787 проєктів, з яких 92 проєкти відібрали на цей рік. Зокрема, пріоритетними напрямками відновлення цього року визначили соціальну сферу, відбудову інфраструктури, а також розмінування та цивільний захист. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

"З бюджетними питаннями у центрі уваги - відновлення. Україна активно впроваджує реформу управління публічними інвестиціями. У 2024 році розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила Єдиний портфель публічних інвестицій - 787 проєктів, з яких 92 проєкти відібрали на цей рік", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що стратегічна рада затвердила пріоритетні напрями відновлення цього року:

соціальна сфера, де у фокусі відбудова житла, освіта і наука, охорона здоров’я, насамперед мова йде про укриття в школах, лікарнях тощо. Це соціальний захист і засоби існування для українців;

відбудова інфраструктури: енергетика, зокрема захист енергооб’єктів, транспорт, водопостачання і водовідведення;

наскрізні сектори як розмінування, реагування на надзвичайні ситуації та цивільний захист, зокрема великі укриття за "фінською моделлю".

"Одним із наших пріоритетів залишається підтримка приватного сектору. Ми інвестуємо в розвиток МСБ. Розраховуємо на фінансову допомогу наших партнерів для посилення відповідних урядових програм. Усі ці заходи дозволять створити безпечні умови, нові робочі місця та сприятимуть розвитку економіки, що також стане важливою передумовою для повернення українців", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовку до цьогорічної Конференції з відновлення України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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