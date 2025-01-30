Колосальні екологічні збитки через росію: у Міноборони підрахували суму

У 2024 році збитки, які росія завдала природному середовищу на об’єктах Міністерства оборони України, перевищили 42 мільярди гривень. Внаслідок ракетних та артилерійських ударів зафіксовано масштабне засмічення ґрунтів, забруднення повітря та знищення лісів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

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"Фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об'єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів рф", - ідеться у повідомленні.

Загальна сума збитків оцінюється у 42,1 мільярда гривень.

Основну частину шкоди становить засмічення ґрунтів відходами від руйнувань – понад 40 мільярдів гривень.

Забруднення земель нафтопродуктами оцінюється у 1,5 мільярда гривень.

Окрім того, неорганізовані викиди шкідливих речовин в атмосферу завдали збитків на 96 мільйонів гривень, а втрати лісового фонду перевищили 145 мільйонів.

До робочої групи, яка здійснювала обстеження, увійшли представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, а також Державної екологічної інспекції України.

Раніше

У Міндовкіллі повідомляли, що внаслідок російської агресії в Україні знищено 3 млн га лісів, зафіксовано понад 6500 екологічних злочинів, а обсяг викидів CO₂ сягнув 180 млн тонн.