Колоссальные экологические убытки из-за россии: в Минобороны подсчитали сумму

ukenru
Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 28427 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 52476 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 79736 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 100317 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
30 января, 04:30 • 115130 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 122479 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 126465 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 124671 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 123134 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 118883 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

30 января, 01:26 • 103815 просмотра
Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

30 января, 03:21 • 69737 просмотра
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

30 января, 04:28 • 60688 просмотра
Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

30 января, 04:46 • 64670 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

05:27 • 77126 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 193969 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 195880 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 186240 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 180674 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 247474 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 115110 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 104083 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 104304 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 104300 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 117027 просмотра
Актуальное
Колоссальные экологические убытки из-за россии: в Минобороны подсчитали сумму

Колоссальные экологические убытки из-за россии: в Минобороны подсчитали сумму

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

Read in English

В 2024 году экологические убытки от российских атак на объектах Минобороны превысили 42 млрд грн. Больше всего пострадали почвы, воздух и леса из-за ракетных и артиллерийских ударов.

В 2024 году убытки, которые россия нанесла природной среде на объектах Министерства обороны Украины, превысили 42 миллиарда гривен. В результате ракетных и артиллерийских ударов зафиксировано масштабное засорение почв, загрязнение воздуха и уничтожение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

"Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, который получил экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов рф", - говорится в сообщении.

Общая сумма убытков оценивается в 42,1 миллиарда гривен.

Основную часть ущерба составляет засорение почв отходами от разрушений - более 40 миллиардов гривен.

Загрязнение земель нефтепродуктами оценивается в 1,5 миллиарда гривен.

Кроме того, неорганизованные выбросы вредных веществ в атмосферу нанесли ущерб на 96 миллионов гривен, а потери лесного фонда превысили 145 миллионов.

В рабочую группу, которая осуществляла обследование, вошли представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, а также Государственной экологической инспекции Украины.

Ранее

В Миндокилле сообщали, что в результате российской агрессии в Украине уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений, а объем выбросов CO₂ достиг 180 млн тонн. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
prao-mkhpПрАО МХП
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы