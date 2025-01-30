Колоссальные экологические убытки из-за россии: в Минобороны подсчитали сумму

В 2024 году убытки, которые россия нанесла природной среде на объектах Министерства обороны Украины, превысили 42 миллиарда гривен. В результате ракетных и артиллерийских ударов зафиксировано масштабное засорение почв, загрязнение воздуха и уничтожение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

"Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, который получил экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов рф", - говорится в сообщении.

Общая сумма убытков оценивается в 42,1 миллиарда гривен.

Основную часть ущерба составляет засорение почв отходами от разрушений - более 40 миллиардов гривен.

Загрязнение земель нефтепродуктами оценивается в 1,5 миллиарда гривен.

Кроме того, неорганизованные выбросы вредных веществ в атмосферу нанесли ущерб на 96 миллионов гривен, а потери лесного фонда превысили 145 миллионов.

В рабочую группу, которая осуществляла обследование, вошли представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, а также Государственной экологической инспекции Украины.

Ранее

В Миндокилле сообщали, что в результате российской агрессии в Украине уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений, а объем выбросов CO₂ достиг 180 млн тонн.