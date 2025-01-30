Колоссальные экологические убытки из-за россии: в Минобороны подсчитали сумму
Киев • УНН
В 2024 году экологические убытки от российских атак на объектах Минобороны превысили 42 млрд грн. Больше всего пострадали почвы, воздух и леса из-за ракетных и артиллерийских ударов.
В 2024 году убытки, которые россия нанесла природной среде на объектах Министерства обороны Украины, превысили 42 миллиарда гривен. В результате ракетных и артиллерийских ударов зафиксировано масштабное засорение почв, загрязнение воздуха и уничтожение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Детали
"Специалисты подразделений Министерства обороны Украины обследовали 61 военный объект, который получил экологический ущерб в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов рф", - говорится в сообщении.
Общая сумма убытков оценивается в 42,1 миллиарда гривен.
Основную часть ущерба составляет засорение почв отходами от разрушений - более 40 миллиардов гривен.
Загрязнение земель нефтепродуктами оценивается в 1,5 миллиарда гривен.
Кроме того, неорганизованные выбросы вредных веществ в атмосферу нанесли ущерб на 96 миллионов гривен, а потери лесного фонда превысили 145 миллионов.
В рабочую группу, которая осуществляла обследование, вошли представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, а также Государственной экологической инспекции Украины.
Ранее
В Миндокилле сообщали, что в результате российской агрессии в Украине уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений, а объем выбросов CO₂ достиг 180 млн тонн.