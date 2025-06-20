Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов
Киев • УНН
13-летняя Арабелла Кушнер поразила выбором платья для визита в Белый дом, надев наряд своей матери Иванки Трамп стоимостью более 2000 долларов. Этот стильный образ был выбран для торжественной церемонии приведения к присяге ее дедушки Чарльза Кушнера в качестве посла США во Франции и Монако.
13-летняя Арабелла Кушнер для особого визита в Белый дом выбрала изысканное белое платье миди из гардероба своей мамы - Иванки Трамп. Стильный образ стоимостью более двух тысяч долларов девочка выбрала для торжественной церемонии присяги ее дедушки Чарльза Кушнера как посла США во Франции и Монако.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.
Детали
На семейном фото, которым Иванка поделилась в среду, 18 июня, Арабелла была одета в белое платье миди от бренда Emilia Wickstead - именно то, которое когда-то носила ее мама.
Стоимость наряда, украшенного черными пуговицами спереди и короткими рукавами, составляет 2110 долларов.
Вместе с Арабеллой на фото - Иванка, Джаред Кушнер, младшие братья Джозеф и Теодор, а также дедушка и бабушка Чарльз и Серил Кушнер.
Семья позировала в Овальном кабинете и на лужайке Белого дома с Дональдом Трампом по случаю важного события - приведения Чарльза Кушнера к присяге как посла США во Франции и Монако.
"Особый день с людьми, которых мы любим!" - подписала Иванка пост в Instagram. В другой публикации она добавила:
Сегодня, в окружении семьи, Чарльз Кушнер был приведен к присяге как посол США во Франции и Монако. Поздравляем, посол Чарльз Кушнер!
Сама Иванка впервые надела это же платье еще в 2018 году - тогда она сочетала его с черными туфлями на каблуках и сумкой в тон. В одном из интервью для сайта Romy & the Bunnies она описала свой стиль так:
Мой стиль - классический с современным оттенком. .. Мне нравится носить изысканные и шикарные вещи, но мне нужно найти образы, которые плавно будут сочетаться в течение дня с моими ролями руководителя, матери и жены
Иванка также призналась, что ее дочь вдохновляет и на аксессуары.
Хотя материнство не изменило моего стиля, в последнее время я часто ношу аксессуары от Арабеллы – если вы видите меня с ярко-розовым бантом в волосах, это работа моей маленькой модницы!
У Трампа родился 11-й внук