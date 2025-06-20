Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов

13-летняя Арабелла Кушнер для особого визита в Белый дом выбрала изысканное белое платье миди из гардероба своей мамы - Иванки Трамп. Стильный образ стоимостью более двух тысяч долларов девочка выбрала для торжественной церемонии присяги ее дедушки Чарльза Кушнера как посла США во Франции и Монако.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

На семейном фото, которым Иванка поделилась в среду, 18 июня, Арабелла была одета в белое платье миди от бренда Emilia Wickstead - именно то, которое когда-то носила ее мама.

Стоимость наряда, украшенного черными пуговицами спереди и короткими рукавами, составляет 2110 долларов.

Вместе с Арабеллой на фото - Иванка, Джаред Кушнер, младшие братья Джозеф и Теодор, а также дедушка и бабушка Чарльз и Серил Кушнер.

Семья позировала в Овальном кабинете и на лужайке Белого дома с Дональдом Трампом по случаю важного события - приведения Чарльза Кушнера к присяге как посла США во Франции и Монако.

"Особый день с людьми, которых мы любим!" - подписала Иванка пост в Instagram. В другой публикации она добавила:

Сегодня, в окружении семьи, Чарльз Кушнер был приведен к присяге как посол США во Франции и Монако. Поздравляем, посол Чарльз Кушнер!

Сама Иванка впервые надела это же платье еще в 2018 году - тогда она сочетала его с черными туфлями на каблуках и сумкой в тон. В одном из интервью для сайта Romy & the Bunnies она описала свой стиль так:

Мой стиль - классический с современным оттенком. .. Мне нравится носить изысканные и шикарные вещи, но мне нужно найти образы, которые плавно будут сочетаться в течение дня с моими ролями руководителя, матери и жены - объяснила она.

Иванка также призналась, что ее дочь вдохновляет и на аксессуары.

Хотя материнство не изменило моего стиля, в последнее время я часто ношу аксессуары от Арабеллы – если вы видите меня с ярко-розовым бантом в волосах, это работа моей маленькой модницы! В сторис Иванка также поделилась кадрами с тремя детьми. Она сама была в красной юбке и топе с поясом, Джозеф был в сером костюме, а младший сын - Теодор, позировал в синем наряде.

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