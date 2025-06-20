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Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів

Київ • УНН

 • 2640 перегляди

13-річна Арабелла Кушнер вразила вибором сукні для візиту в Білий дім, одягнувши вбрання своєї матері Іванки Трамп вартістю понад 2000 доларів. Цей стильний образ був обраний для урочистої церемонії складання присяги її дідуся Чарльза Кушнера як посла США у Франції та Монако.

Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів

13-річна Арабелла Кушнер для особливого візиту до Білого дому обрала вишукану білу сукню міді з гардероба своєї мами - Іванки Трамп. Стильний образ вартістю понад дві тисячі доларів дівчинка обрала для урочистої церемонії складання присяги її дідуся Чарльза Кушнера як посла США у Франції та Монако.

Про це пише УНН із посиланням на Pagesix.

Деталі

На сімейному фото, яким Іванка поділилася в середу, 18 червня, Арабелла була одягнена в білу сукню міді від бренду Emilia Wickstead - саме тій, яку колись носила її мама.

Вартість вбрання, прикрашеного чорними ґудзиками спереду та короткими рукавами, становить 2110 доларів.

Разом з Арабеллою на фото - Іванка, Джаред Кушнер, молодші брати Джозеф і Теодор, а також дідусь і бабуся Чарльз та Серіл Кушнер.

Родина позувала в Овальному кабінеті та на галявині Білого дому з Дональдом Трампом з нагоди важливої події - приведення Чарльза Кушнера до присяги як посла США у Франції та Монако.

"Особливий день з людьми, яких ми любимо!" - підписала Іванка пост в Instagram. В іншій публікації вона додала:

Сьогодні, в оточенні родини, Чарльз Кушнер був приведений до присяги як посол США у Франції та Монако. Вітаємо, посол Чарльз Кушнер!

Сама Іванка вперше одягла цю саму сукню ще у 2018 році - тоді вона поєднала її з чорними туфлями на підборах та сумкою у тон. В одному з інтерв’ю для сайту Romy & the Bunnies вона описала свій стиль так:

Мій стиль - класичний із сучасним відтінком. .. Мені подобається носити вишукані та шикарні речі, але мені потрібно знайти образи, які плавно поєднуватимуться протягом дня з моїми ролями керівника, матері та дружини

- пояснила вона. 

Іванка також зізналася, що її донька надихає і на аксесуари.

Хоча материнство не змінило мого стилю, останнім часом я часто ношу аксесуари від Арабелли – якщо ви бачите мене з яскраво-рожевим бантом у волоссі, це робота моєї маленької модниці!

В сторіс Іванка також поділилася кадрами з трьома дітьми. Вона сама була в червоній спідниці й топі з поясом, Джозеф був у сірому костюмі, а молодший син - Теодор, позував у синьому вбранні. 

У Трампа народився 11-й онук16.05.25, 03:29 • 4830 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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