По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога: что известно

В ночь на 21 июня в Киеве и во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и карту воздушных тревог.

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Вражеские дроны залетели в воздушное пространство Украины еще вечером 20 июня. Тревогу в Киеве объявили в 03:00.

Угроза применения баллистического оружия в областях с северо-восточного направления - предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 03:20

03:20 Скоростная цель на Кременчуг!

03:22 Еще цель на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Напомним

россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и сопровождать это информационной кампанией. Враг намерен распространять нарративы об открытости к переговорам для международной аудитории и о неспособности Украины защититься для внутренней.