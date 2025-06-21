По всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

У ніч проти 21 червня в Києві та в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ) та карту повітряних тривог.

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Ворожі дрони залетіли в повітряний простір України ще ввечері 20 червня Тривогу у Києві оголосили о 03:00.

Загроза застосування балістичної зброї в областях з північно-східного напрямку - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 03:20

03:20 Швидкісна ціль на Кременчук!

03:22 Ще ціль на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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