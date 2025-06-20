Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами

Несмотря на обеспокоенность в соцсетях, одесский отель "Немо" и дельфины не пострадали из-за массированной атаки российских войск дронами. Об этом журналисту УНН сообщила спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

Отель "Немо" не пострадал, дельфины не пострадали - рассказала Мартыненко.

Контекст

Отель "Немо" в Одессе имеет дельфинарий. Он является частью развлекательно-оздоровительного комплекса, который включает отель, дельфинарий, океанариум.

Обеспокоенность относительно отеля и дельфинов появилась в соцсетях после атаки рф.

20 июня ночью вооруженные силы рф нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил по меньшей мере 10 дронов. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре города. Из-за массированной атаки дронами погиб человек, количество пострадавших возросло до 14, среди них трое спасателей.