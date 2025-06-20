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Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами

Київ • УНН

 • 13643 перегляди

Одеський готель "Немо" та його дельфіни не зазнали шкоди внаслідок масованої російської атаки дронами. Інформація підтверджена речницею ДСНС в Одеській області Мариною Мартиненко.

Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами

Попри занепокоєння в соцмережах, одеський готель "Немо" та дельфіни не постраждали через масовану атаку російських військ дронами. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Готель "Немо" не постраждав, дельфіни не постраждали

- розповіла Мартиненко.

Контекст

Готель "Немо" в Одесі має дельфінарій. Він є частиною розважально-оздоровчого комплексу, що включає готель, дельфінарій, океанаріум.

Занепокоєння щодо готелю на дельфінів з'явилося у соцмережах після атаки рф.

20 червня вночі збройні сили рф завдали масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 дронів. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста. Через масовану атаку дронами загинула людина, кількість постраждалих зросла до 14, серед них три рятувальники.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаУНН-Одеса
Одеса
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