Масована атака рф дронами на Одесу забрала життя людини, постраждалих - 14, у тому числі рятувальники

В Одесі внаслідок масованої атаки російських військ дронами загинула людина, кількість постраждалих зросла до 14, серед них три рятувальники, повідомили у п'ятницю у ДСНС України та Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, 20 червня вночі збройні сили рф здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - троє рятувальників. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються - повідомили у прокуратурі.

Три вогнеборці, за даними ДСНС, постраждали під час ліквідації пожежі та порятунку людей, коли на рятувальників обвалилися конструкції, вони у лікарні в стабільному стані.

Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Одеса під ударом: пошкоджено 7 будинків, постраждали 13 людей - ДСНС