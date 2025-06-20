Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших - 14, в том числе спасатели

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
Эксклюзив
06:00 • 752 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 26401 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 84303 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 87648 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 86850 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 91846 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 162719 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 71653 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 147399 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 231369 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
7.9м/с
60%
746мм
Популярные новости
Израиль ударил по подземному бункеру, где может скрываться верховный лидер Ирана Хаменеи - Clash Report19 июня, 21:34 • 18870 просмотра
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары19 июня, 22:39 • 10233 просмотра
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову19 июня, 23:45 • 32446 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет01:59 • 13583 просмотра
Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела02:48 • 8278 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 118765 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 131778 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 162722 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 191154 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 197915 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 44936 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 67857 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 189636 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 236153 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 224828 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших - 14, в том числе спасатели

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

Росія атакувала Одесу дронами, одна людина загинула, 14 постраждало, з них троє рятувальників. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та автомобілі.

Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших - 14, в том числе спасатели

В Одессе в результате массированной атаки российских войск дронами погиб человек, количество пострадавших возросло до 14, среди них три спасателя, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 20 июня ночью вооруженные силы рф осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БпЛА. Ударам подверглась гражданская инфраструктура города.

Вследствие атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются

- сообщили в прокуратуре.

Три пожарных, по данным ГСЧС, пострадали во время ликвидации пожара и спасения людей, когда на спасателей обвалились конструкции, они в больнице в стабильном состоянии.

Повреждены 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен полностью, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.

Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Одесса под ударом: повреждено 7 домов, пострадали 13 человек - ГСЧС20.06.25, 05:30 • 2166 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9