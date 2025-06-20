Массированная атака рф дронами на Одессу унесла жизнь человека, пострадавших - 14, в том числе спасатели

В Одессе в результате массированной атаки российских войск дронами погиб человек, количество пострадавших возросло до 14, среди них три спасателя, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины и Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 20 июня ночью вооруженные силы рф осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительной информации, враг применил не менее 10 БпЛА. Ударам подверглась гражданская инфраструктура города.

Вследствие атаки погиб один человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - трое спасателей. Данные о других возможных пострадавших уточняются - сообщили в прокуратуре.

Три пожарных, по данным ГСЧС, пострадали во время ликвидации пожара и спасения людей, когда на спасателей обвалились конструкции, они в больнице в стабильном состоянии.

Повреждены 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых домов, один из которых уничтожен полностью, хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан.

Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Одесса под ударом: повреждено 7 домов, пострадали 13 человек - ГСЧС