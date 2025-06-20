Одесса под ударом: повреждено 7 домов, пострадали 13 человек - ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали о последствиях ночного вражеского удара россиян по Одессе и обнародовали соответствующие фото. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары. Пламенем был полностью охвачен 4-этажный жилой дом.

Спасатели спасли 3 человека, еще 6 эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции - пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии - рассказали в ГСЧС.

Там также отметили, что пострадал 23-этажный жилой дом - огонь охватил 18, 19 и 20 этажи.

Эвакуировано 600 человек. Из заблокированной квартиры спасены 3 человека, среди них двое детей. Пожары также охватили еще 5 жилых домов и 3 автомобиля - говорится в сообщении.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт Несокрушимости.

"По информации жителей, в здании может находиться еще один человек - продолжаются поисково-спасательные работы. Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасатели. ГСЧС вместе с добровольцами продолжают работать на местах", - резюмировали в службе.

Напомним

В Одессе в результате попадания ударного беспилотника в ночь на пятницу, 20 июня, вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилую четырехэтажку. В результате удара обвалились перекрытия и стены здания. Под завалами могут находиться люди.

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