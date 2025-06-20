Одеса під ударом: пошкоджено 7 будинків, постраждали 13 людей - ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про наслідки нічного ворожого удару росіян по Одесі і оприлюднили відповідні фото. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі. Полум’ям було повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок.

Рятувальники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали. Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції - постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані - розповіли в ДСНС.

Там також зазначили, що постраждав 23-поверховий житловий будинок - вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи.

Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано 3 осіб, серед них двоє дітей. Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі - йдеться у повідомленні.

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула Пункт Незламності.

"За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа - тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники. ДСНС разом із добровольцями продовжують працювати на місцях", - резюмували у службі.

Нагадаємо

В Одесі внаслідок влучання ударного безпілотника в ніч на п'ятницю, 20 червня, спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Внаслідок удару обвалилися перекриття й стіни будівлі. Під завалами можуть перебувати люди.

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