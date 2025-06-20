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Удар по Одесі: ворожий БпЛА знищив чотириповерхівку, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 594 перегляди

В Одесі внаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, знищивши житлову чотириповерхівку. Під завалами можуть перебувати люди, екстрені служби працюють на місці.

Удар по Одесі: ворожий БпЛА знищив чотириповерхівку, під завалами можуть бути люди

В Одесі внаслідок влучання ударного безпілотника в ніч на п'ятницю, 20 червня, спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару обвалилися перекриття й стіни будівлі.

Під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють

- написав Труханов у Telegram.

Тим часом місцеві пабліки інформують, що під ворожим ударом опинилися одеський дельфінарій, багатоповерхівки та багатоквартирні будинки, а також цивільна інфраструктура, частина об'єктів повністю зруйнована.

Нагадаємо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку по обласному центру постраждали двоє людей, їм надається вся необхідна медична допомога.

росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі20.06.25, 01:39 • 1606 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Кіпер Олег Олександрович
Одеса
Tesla
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