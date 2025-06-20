Удар по Одесі: ворожий БпЛА знищив чотириповерхівку, під завалами можуть бути люди

В Одесі внаслідок влучання ударного безпілотника в ніч на п'ятницю, 20 червня, спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок удару обвалилися перекриття й стіни будівлі.

Під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють - написав Труханов у Telegram.

Тим часом місцеві пабліки інформують, що під ворожим ударом опинилися одеський дельфінарій, багатоповерхівки та багатоквартирні будинки, а також цивільна інфраструктура, частина об'єктів повністю зруйнована.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через атаку по обласному центру постраждали двоє людей, їм надається вся необхідна медична допомога.

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