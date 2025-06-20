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росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі

Київ • УНН

 • 572 перегляди

російські війська атакували Україну безпілотниками в ніч на п'ятницю, 20 червня. В Одесі та Сумах пролунали вибухи та виникли пожежі, у Харкові постраждало троє людей, серед яких двоє неповнолітніх.

росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі

В ніч на п'ятницю, 20 червня, росіяни знову масовано атакують Україну. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, у місті пролунали потужні вибухи.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА

- написав Труханов у Telegram.

У свою чергу місцеві пабліки написали про пожежі в Одесі.

Тим часом начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог атакував місто безпілотниками, виникла пожежа.

Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі

- розповів Григоров.

При цьому, за його словами, пожежу загасили, люди не постраждали.

Нагадаємо

Внаслідок атаки ворожими безпілотниками на Харків у ніч на п'ятницю, 20 червня, постраждали 3 людини. За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаУНН-Одеса
Україна
Одеса
Суми
Харків
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