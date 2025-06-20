росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі
Київ • УНН
російські війська атакували Україну безпілотниками в ніч на п'ятницю, 20 червня. В Одесі та Сумах пролунали вибухи та виникли пожежі, у Харкові постраждало троє людей, серед яких двоє неповнолітніх.
В ніч на п'ятницю, 20 червня, росіяни знову масовано атакують Україну. Про це повідомляє УНН.
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За інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, у місті пролунали потужні вибухи.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА
У свою чергу місцеві пабліки написали про пожежі в Одесі.
Тим часом начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог атакував місто безпілотниками, виникла пожежа.
Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі
При цьому, за його словами, пожежу загасили, люди не постраждали.
Нагадаємо
Внаслідок атаки ворожими безпілотниками на Харків у ніч на п'ятницю, 20 червня, постраждали 3 людини. За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих - дівчата 12 та 17 років.
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