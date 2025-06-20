Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 15384 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 49840 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 67074 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 67047 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 74391 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 148521 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 69065 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 146843 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 229083 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 94415 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
64%
747мм
Популярные новости
Иран впервые атаковал Израиль кассетной ракетой - СМИ19 июня, 14:47 • 5292 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 36499 просмотра
Цинизм без границ: россия передает Украине тела собственных военных вместе с павшими защитниками 19 июня, 14:57 • 4360 просмотра
Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ19 июня, 16:54 • 4588 просмотра
Гибель 7-летней Соломии Тарасюк в Одессе полиция квалифицировала как убийство и начала расследование18:13 • 5030 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 107353 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 120956 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 148522 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 177832 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 188573 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 36568 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 61324 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 183657 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 230574 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 224121 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Российские войска атаковали Украину беспилотниками в ночь на пятницу, 20 июня. В Одессе и Сумах прогремели взрывы и возникли пожары, в Харькове пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних.

Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары

В ночь на пятницу, 20 июня, россияне снова массированно атакуют Украину. Об этом сообщает УНН.

Детали

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе раздались мощные взрывы.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БпЛА

- написал Труханов в Telegram.

В свою очередь местные паблики написали о пожарах в Одессе.

Тем временем начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что враг атаковал город беспилотниками, возник пожар.

В результате атаки в Ковпакивском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе

- рассказал Григоров.

При этом, по его словам, пожар потушили, люди не пострадали.

Напомним

В результате атаки вражескими беспилотниками на Харьков в ночь на пятницу, 20 июня, пострадали 3 человека. По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших - девушки 12 и 17 лет.

Зеленский об обстреле Кременчуга: плевок путина в попытки остановить войну15.06.25, 23:22 • 3686 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаУНН-Одесса
Украина
Одесса
Сумы
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9