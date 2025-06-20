Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары

В ночь на пятницу, 20 июня, россияне снова массированно атакуют Украину. Об этом сообщает УНН.

Детали

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе раздались мощные взрывы.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БпЛА - написал Труханов в Telegram.

В свою очередь местные паблики написали о пожарах в Одессе.

Тем временем начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что враг атаковал город беспилотниками, возник пожар.

В результате атаки в Ковпакивском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе - рассказал Григоров.

При этом, по его словам, пожар потушили, люди не пострадали.

Напомним

В результате атаки вражескими беспилотниками на Харьков в ночь на пятницу, 20 июня, пострадали 3 человека. По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших - девушки 12 и 17 лет.

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