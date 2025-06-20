Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары
Киев • УНН
Российские войска атаковали Украину беспилотниками в ночь на пятницу, 20 июня. В Одессе и Сумах прогремели взрывы и возникли пожары, в Харькове пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних.
В ночь на пятницу, 20 июня, россияне снова массированно атакуют Украину. Об этом сообщает УНН.
Детали
По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе раздались мощные взрывы.
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БпЛА
В свою очередь местные паблики написали о пожарах в Одессе.
Тем временем начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что враг атаковал город беспилотниками, возник пожар.
В результате атаки в Ковпакивском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе
При этом, по его словам, пожар потушили, люди не пострадали.
Напомним
В результате атаки вражескими беспилотниками на Харьков в ночь на пятницу, 20 июня, пострадали 3 человека. По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, среди пострадавших - девушки 12 и 17 лет.
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