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Зеленский об обстреле Кременчуга: плевок путина в попытки остановить войну

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Россия ударила по Кременчугу ракетами разных типов и дронами, повреждена энергетическая инфраструктура. Зеленский назвал это плевком в попытки международного сообщества остановить войну.

Зеленский об обстреле Кременчуга: плевок путина в попытки остановить войну

Президент Владимир Зеленский назвал удар России по энергетической инфраструктуре в Кременчуге Полтавской области плевком во все попытки международного сообщества остановить войну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернее обращение Главы государства.

Детали

Президент Украины отметил, что по Кременчугу россияне нанесли комбинированный удар именно против энергетической инфраструктуры.

Россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические. Также были и дроны – иранские "Шахеды", чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры. И это – российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране

- говорится в обращении.

По словам Владимира Зеленского, война "давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь".

Напомним

Ночью 15 июня Россия совершила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов.

Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации15.06.25, 21:14 • 1098 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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